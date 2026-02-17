Cuadrilla de la ENEE agrede a corresponsal de HCH en Santa Bárbara

Tegucigalpa – El periodista Ángel David Muñoz y su hijo, quien es camarógrafo del medio de comunicación Hable Como Habla (HCH), fueron agredidos verbal y físicamente por una cuadrilla de empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en Santa Bárbara.

El incidente se produjo mientras realizaban cobertura sobre las labores de mantenimiento de la ENEE en esa zona occidental del país.

Según se informó, uno de los empleados arrebató el equipo con el que laboraba el hijo de Muñoz, causándole daños, y un segundo trabajador lo persiguió con un cable de acero y un objeto metálico, poniendo en riesgo su integridad.

Gracias a la rápida intervención de Ángel David Muñoz, su hijo no sufrió lesiones mayores, informó el medio de comunicación.

La Policía Nacional detuvo al agresor tras la denuncia, pero el periodista no presentó cargos y solicitó su liberación, evitando cualquier sanción. IR