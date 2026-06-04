CSJ socializa la propuesta de Ley del Consejo de la Judicatura que enviará al CN

Tegucigalpa- El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en conferencia de prensa socializó la propuesta de Ley del Consejo de la Judicatura que enviará en los próximos días al Congreso Nacional.

La magistrada Gaudy Alejandra Bustillo detalló que “hoy es un día muy importante, porque nosotros como comisión determinamos que un proyecto de Ley no se improvisa, debe de estructurarse de acuerdo a la realidad de cada una de las instituciones y de la realidad de nuestro país”.

Agregó que invitaron a todas las asociaciones que componen el Poder Judicial para que conozcan el anteproyecto de ley, ya que el lunes 8 de junio será sometido ante el pleno de magistrados para posteriormente ser entregado al Congreso Nacional.

Informó que una parte significativa de los proyectos en análisis dentro del sistema judicial toma como base criterios y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según explicó, aproximadamente un 95% de estas iniciativas están siendo consideradas para la elaboración de una nueva Ley de la Judicatura, con el objetivo de fortalecer el marco legal y adecuarlo a estándares internacionales en materia de justicia y derechos humanos.

“Hay insumos de diferentes sectores para crear este anteproyecto donde se garantiza la independencia judicial”, apuntó. IR