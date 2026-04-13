CSJ sigue sin localizar a Marlon Ochoa para audiencia de conciliación en querella presentada por Cossette López

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), sigue sin localizar al consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa para entregarle la citatoria de audiencia de conciliación tras querella presentada por Cossette López.

El portavoz de la CSJ, Carlos Silva dijo que se ha tratado de localizar a Ochoa en su lugar de trabajo, en su vivienda y a través de llamadas y redes sociales y no responde.

“No se ha logrado entregar la citatoria para la audiencia de conciliación en querella presentada por la consejera López”, indicó.

La audiencia de conciliación en la querella presentada por la consejera Cossette López contra el también Ochoa había sido programada para el próximo viernes 17 de abril.

Este proceso busca que ambas partes puedan llegar a un acuerdo antes de que el caso avance a instancias judiciales.

Hasta la fecha, las autoridades han reportado dificultades para contactar a Ochoa, quien no ha asistido a su lugar de trabajo ni se ha presentado en las direcciones que proporcionó.

Esta situación ha retrasado el desarrollo del proceso y genera incertidumbre sobre su participación en la audiencia.

El caso se deriva de una disputa por declaraciones y supuestas difamaciones relacionadas con audios difundidos previo al proceso electoral de 2025, los cuales han generado una confrontación pública entre ambos funcionarios. IR