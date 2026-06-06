CSJ respalda aumento de penas por feminicidio y pide reforzar la prevención desde la educación: Isbela Bustillo

Tegucigalpa- La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Isbela Bustillo, informó que el pleno de magistrados emitió una respuesta al Congreso Nacional sobre la solicitud de opinión respecto al incremento de las penas por el delito de feminicidio, mismo que es respaldado, al tiempo que se recomendó la prevención desde la educación.

Actualmente, la sanción por este delito oscila entre 20 y 25 años de prisión, mientras que la propuesta legislativa plantea elevarla hasta 30 años; en los casos de feminicidio agravado, la pena pasaría de un rango de 25 a 30 años hasta alcanzar entre 30 y 40 años de cárcel, detalló.

Bustillo señaló que la Corte considera importante respaldar iniciativas que fortalezcan la protección de las mujeres, aunque advirtió que el endurecimiento de las penas por sí solo no resolverá el problema de la violencia de género.

En ese sentido, insistió en la necesidad de impulsar políticas públicas integrales que involucren a los tres poderes del Estado y a las instituciones del Ejecutivo para promover la educación en valores, el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres.

La magistrada lamentó el incremento de los casos de feminicidio en Honduras y recordó que este delito constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer, al tratarse de asesinatos motivados por razones de género.

Explicó que muchos de los casos conocidos por el sistema judicial están relacionados con patrones de control, violencia recurrente y relaciones desiguales de poder, situaciones que en ocasiones terminan en tragedias tras años de agresiones previas.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de atención a las víctimas, la capacitación de operadores de justicia y la aplicación de una perspectiva de género dentro del sistema judicial.

A su criterio, consideró que los juzgados especializados en esta materia podrían beneficiarse de una mayor participación de mujeres en su integración, con el objetivo de brindar una atención más sensible a las víctimas.

Bustillo expresó su solidaridad con las familias de las mujeres asesinadas y aseguró que el Poder Judicial mantiene su compromiso de evitar la impunidad en estos casos.

Apuntó que la institución continuará apoyando las iniciativas orientadas a garantizar justicia para las víctimas y a fortalecer la lucha contra la violencia que afecta a miles de mujeres en el país. IR