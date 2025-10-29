spot_imgspot_img
Nacionales

CSJ realiza primer Pleno Infantil del Poder Judicial

Por: Isis Rubio

Tegucigalpa- En el marco de Justicia Abierta y Acercamiento a la Ciudadanía, el Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial de Honduras, en alianza con la Dirección Municipal de Educación del Distrito Central y la RedCoiproden , realizaron el Primer Pleno Infantil de la Corte Suprema de Justicia.

Esta innovadora iniciativa promueve el conocimiento y la práctica de los valores democráticos, el acceso a la justicia y la participación ciudadana desde la mirada de la niñez hondureña.

Durante la jornada, las y los niños previamente capacitados y seleccionados asumen el rol de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, participando en una sesión plenaria en la que deliberan sobre temas vinculados a los derechos de la niñez.

La actividad fue inaugurada por la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Magistrada Rebeca Lizette Ráquel Obando, junto a las y los magistrados.

La magistrada Presidenta de la CSJ, Rebeca Lizette Ráquel Obando mencionó que, “la educación y la justicia deben caminar juntos. Por eso, el Pleno Infantil forma parte de nuestro esfuerzo por construir un Poder Judicial más humano y cercano a la gente.”

Igualmente, agregó que, “este evento es una semilla que sembramos en cada uno de ustedes con la esperanza de que germine y crezca en respeto, empatía y amor por la justicia y por Honduras.”

“Ustedes van a ver el talento de nuestros niños y niñas hondureñas. Hoy, 23 de ellos fueron seleccionados para representar a las magistradas y magistrados de la Corte Suprema, magistrados y magistradas integrantes y también representantes de la Secretaría General. Una selección que no fue fácil, donde tomamos en cuenta la equidad de género, la inclusión social y cultural, la motivación y el interés demostrado por los niños en los temas desarrollados», expresó la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Gaudy Bustillo. IR

