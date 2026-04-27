CSJ reactiva Comisión Interinstitucional de Justicia Penal

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, anunció este lunes la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y convoca a los sectores integrantes a primera reunión.

“Este día nos tiene aquí la reactivación de una Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, en donde estamos convocando a varios sectores que tienen que ver con justicia”, dijo en conferencia de prensa.

Recordó que la Comisión fue creada bajo el decreto 248-2010.

Asimismo, convocó para el miércoles 29 de abril a las 5:00 de la tarde la primera sesión de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal en el salón de prensa del Poder Judicial.

Sostuvo que el país necesita instituciones fuertes que actúen con seriedad, coordinación y sentido de urgencia frente a los desafíos del sistema judicial.

Manifestó que la Comisión no es un espacio decorativo, sino que es un mecanismo para articular esfuerzos, fortalecer el funcionamiento del sistema y promover respuestas concretas entre las instituciones que garantizan la justicia y la seguridad.

El presidente de la CSJ exhortó a que los servidores judiciales trabajen con una visión común, mayor coordinación y resultados verificables.

Añadió que los objetivos son revisar prioridades, fortalecer mecanismos de trabajo en conjunto y asegurar que el sistema de justicia penal responda con mayor eficacia a las necesidades del país.

Señaló que el país necesita menos palabras y mayor acción para dar respuestas. AG