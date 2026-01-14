CSJ ordena repetir juicio en caso de Keyla Martínez

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio en el caso del asesinato de la estudiante en enfermería, Keyla Martínez, hecho que se registró el 7 de febrero de 2021 en el interior de una celda de una posta policial en La Esperanza, Intibucá.

Según se informó el expediente fue estudiado y conforme a los recursos presentados por el Ministerio Público y por la defensa privada.

El caso de Martínez es un hecho que ocurrió en La Esperanza, Intibucá, donde la joven falleció en una celda de una posta policial y bajo la custodia del Estado.

En ese sentido, se determinó la repetición del juicio.

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque condenó al agente de policía, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento , por el delito de homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión y no por femicidio agravado, como estaba planteado inicialmente.

Perdomo Sarmiento fue condenado a cinco años de cárcel por la muerte de la joven estudiante de enfermería.

Doña Norma Rodriguez, madre de la joven, reiteró que Keyla estaba bajo custodia policial y hasta el momento el crimen sigue en la impunidad, solo hay una persona declarada culpable, pero los demás siguen libres.

“Estas personas siguen en sus cargos públicos, por lo que nosotros no vamos a parar hasta que haya una verdadera justicia”, manifestó.

Indicó que no sólo es Jarol Perdomo el involucrado también fueron más miembros de la policía como el subcomisionado Melvin Alvarenga, Edgar Velásquez que se supone es uno de los cómplices principales en este asesinato. IR