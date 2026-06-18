CSJ ordena a jueces a notificar al Estado las sentencias firmes por embargos

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó en las últimas horas a jueces que notifiquen directamente a la Tesorería General de la República (TGR) y al Estado las sentencias firmes por embargos.

La determinación porqué según se señala se ha encontrado un incumplimiento del procedimiento especial en las disposiciones generales del Presupuesto sobre la remisión directa a la TGR.

Asimismo, comunicó que todos los órganos jurisdiccionales en casos de sentencias firmes emitidas contra instituciones del sector público para que garantice la remisión oportuna de oficio con copia certificada de la sentencia a la TGR e institución demandada para que los montos a pagar se ajusten a la disponibilidad presupuestaria.

Además, indicó que se debe asegurar la formación integral, cronológica y documentada de los expedientes, garantizando que consten las resoluciones, sentencias, acuerdos, autos de ejecución, embargo, liquidaciones y comunicaciones.

Igualmente, se deberá asegurar la formación integra, cronológica y documentada de los expedientes, garantizando que consten las resoluciones, sentencias, acuerdos, autos de ejecución, autos de embargo, liquidaciones y comunicaciones emitidas a las instancias correspondientes, evitando que los instrumentos de auxilio judicial figuren como único respaldo documental de dichas actuaciones. AG