CSJ designa equipo para facilitar información al TSC que investiga ejecución de demandas laborales

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, designó un equipo para facilitar toda la información requerida por los auditores del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Los funcionarios judiciales que componen el equipo son: Jessica Roxana Castillo Mayorquin, Zoila María Rivera Banegas (jefa de auditora interna) y la jueza Alba Isabel Cervantes Ramírez.

Este martes, una comisión de auditores del TSC se apersonó en la Sala de lo Laboral de la CSJ para conocer y requerir documentación de los embargos y demandas laborales en contra del Estado.

El Poder Judicial responde al TSC:

La Magistrada Presidenta de la #CSJ, Rebeca Lizette Ráquel Obando, designó un equipo de alto nivel para facilitar toda la información requerida por los auditores del @TSCHonduras.

Ráquel Obando remitió una nota al TSC sobre la programación de una investigación en el Poder Judicial sobre la ejecución de embargos judiciales contra la Caja Única del Estado en el Banco Central de Honduras (BCH).

En ese sentido, la CSJ otorgará las facilidades y el apoyo constitucional necesario para el buen desarrollo de las funciones. AG