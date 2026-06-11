CSJ deja sin valor y efecto memorándum que propicia registro de identidad de género en materia penal

Tegucigalpa – Por mayoría de votos, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió este miércoles dejar sin valor y efecto el memorándum que establece nuevos lineamientos para el registro de identidad de género auto percibido en materia penal.

Cabe recordar que la magistrada Rubenia Galeano instruyó a jueces de letras de lo penal que estableciera registro de identidad de género auto percibido y el nombre social elegido por las personas.

CSJ deja sin efecto memorando sobre lineamientos en materia penal mientras se toma decisión definitiva #ProcesoDigital pic.twitter.com/ZhcQhrNVfD — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 11, 2026

La CSJ reafirmó su compromiso con la protección y el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley y la no discriminación de todas las personas que acuden al sistema de justicia.

También señaló que toda actuación judicial debe desarrollarse en apego a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e independencia judicial.

Defendieron que seguirán promoviendo el respeto a la dignidad de todas las personas y velarán porque cualquier criterio o lineamiento institucional que se ajuste al marco constitucional y legal vigente.

(LEER): Confraternidad Evangélica rechaza memorándum de la CSJ de propiciar registro de identidad de género auto percibido

Más temprano, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) rechazó este memorándum que propiciaba el registro de identidad de género auto percibido. AG