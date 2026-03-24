CSJ da opinión favorable con algunas observaciones a la Ley de Empleo Parcial

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene una opinión favorable a la iniciativa de la Ley de Empleo Parcial, manifestó este martes el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva.

El pleno de magistrados de la CSJ se reunió para tratar conocer la Ley de Empleo Parcial y una nueva solicitud de extradición de un hondureño de parte del gobierno de Estados Unidos.

Amplió que el hondureño es acusado del delito de tráfico de drogas por parte del Distrito Este de Texas, y ya se designó a un magistrado como juez natural.

Respecto a la Ley de Empleo Parcial, Silva mencionó que la Sala de lo Laboral introdujo agregados a la iniciativa para tenerlo listo y remitirlo al Congreso Nacional.

“La opinión es favorable, hay observaciones planteadas por varios magistrados al documento y debe ser remitido al Congreso Nacional”, dijo Silva a periodistas que cubren la fuente judicial.

Silva indicó que el Poder Judicial puede remitir en las próximas horas el documento de su opinión del proyecto al Congreso Nacional,

La Ley de Empleo Parcial es una iniciativa en el Congreso Nacional que consiste en buscar formalizar el empleo informal mediante jornadas laborales de cuatro a cinco horas. AG