CSJ convocará a concurso interno para 600 plazas

Tegucigalpa – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anunció este martes que hará una convocatoria a un concurso interno para buscar 600 plazas.

Señaló que este proceso permitirá que los servidores judiciales participen en igualdad de condiciones para promover el fortalecimiento de la carrera judicial y la estabilidad institucional.

Este martes se informó que el pleno de magistrados de la CSJ canceló 180 nombramientos hechos en febrero por la expresidenta Rebeca Ráquel Obando.

(LEER): CSJ anula 180 nombramientos hechos en febrero por la expresidenta Rebeca Ráquel Obando

Esta decisión procede de un informe presentado por una comisión de la CSJ que recomendó la anulación de estos nombramientos, pero que estos empleados deben mantenerse de forma interina para que continúe el servicio judicial.

El concurso interno es para aplicar para las plazas vacantes y los nombramientos que fueron anulados en las últimas horas.

Se determinó iniciar un proceso de regularización administrativa de los nombramientos, traslados y ascensos para asegurar criterios de legalidad, mérito y transparencia. AG