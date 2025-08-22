spot_img
Nacionales

CSJ anuncia devolución de pago por papel notarial no utilizado

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, informó este jueves a través de su cuenta de X que, después de 12 años, se hará efectivo el cumplimiento del pago correspondiente al papel especial notarial que no fue utilizado por los profesionales del derecho.

“Con mucho agrado informo a la ciudadanía y en especial a todos los notarios públicos de la República, que después de 12 años, la Corte Suprema de Justicia hará cumplimiento del pago del papel especial notarial no utilizado”, señaló la magistrada presidenta.

Asimismo, anunció que la CSJ ha tomado la determinación de crear un fondo para que la Contraloría del Notariado pueda realizar esta devolución de manera anual, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Ráquel Obando destacó que estas acciones forman parte del compromiso de construir un Poder Judicial más eficiente y cercano a la ciudadanía. LB

