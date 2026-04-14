CSJ anula 180 nombramientos hechos en febrero por la expresidenta Rebeca Ráquel Obando

Tegucigalpa – El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) canceló en las últimas horas alrededor de 180 nombramientos hechos en febrero por la expresidenta Rebeca Ráquel Obando en este poder del Estado.

Así lo informó este martes el magistrado Walter Miranda, quien indicó que la comisión encargada de investigar los nombramientos y traslados brindó la recomendación de dejar sin valor y efecto.

“Se sometió a votación, había dos propuestas y la propuesta de dejar sin valor y efectos estos nombramientos por la expresidenta fue la que ganó”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

También anunció que se facultó al presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, para que pueda contratar a estos empleados que se les canceló el contrato de manera interina para que este poder del Estado pueda funcionar de manera adecuada mientras se realiza una convocatoria a concurso para premiar la meritocracia.

Indicó que los empleados serán remitidos a una auditoría interna para determinar o no si sus nombramientos fueron irregulares.

Miranda pidió que la Supervisión General del Poder Judicial realice su trabajo, luego los empleados cancelados pueden presentar sus descargos al área de recursos humanos, serán remitidos a la comisión de disciplina para establecer sanción, también pueden acudir al Consejo de la Carrera Judicial y el recurso de amparo.

(LEER): Presidencia de la CSJ defiende que nombramientos son inferiores a pasadas administraciones

La presidencia de la CSJ en manos de Rebeca Ráquel Obando ha sido cuestionada por diversos nombramientos, traslados y despidos a discreción.

Sin embargo, Obando presentó su renuncia al Congreso Nacional antes que diera trámite la solicitud de denuncia de juicio político, y en su lugar, se nombró a Wagner Vallecillo. AG