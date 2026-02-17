CSJ advierte que proyecto de interpretación legislativa no puede modificar reforma constitucional

Tegucigalpa- La Corte Suprema de Justicia emitió un pronunciamiento dirigido a la nación hondureña, a las instituciones del Estado, la comunidad jurídica, la sociedad civil y la comunidad internacional, en relación con un proyecto de decreto en discusión en el Congreso Nacional, que busca, mediante una norma interpretativa, modificar el alcance del Decreto Legislativo No. 262-2010, parte del proceso de reforma constitucional que redefine la organización y las atribuciones administrativas dentro del Poder Judicial.

–“Defender la separación de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica es defender el estado de Derecho”: CSJ

La Corte reconoció la facultad del Congreso Nacional para interpretar leyes conforme al artículo 205 de la Constitución, pero advirtió que esta potestad no puede utilizarse para alterar el contenido material o los efectos jurídicos de una reforma constitucional ya aprobada según el artículo 373, que establece el procedimiento formal para cambios a la Constitución. Según la CSJ, la norma interpretativa propuesta equivaldría a modificar el régimen constitucional vigente, restableciendo un esquema de atribuciones administrativas que fue expresamente modificado por la reforma, sin seguir el procedimiento constitucional correspondiente.

El pronunciamiento recuerda que, mediante sentencia del 14 de marzo de 2016, la Sala de lo Constitucional reafirmó que la organización, funcionamiento y administración interna del Poder Judicial son esenciales para garantizar la autonomía, la independencia judicial y la separación de poderes, principios fundamentales para el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional, reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras.

Asimismo, la CSJ destacó sus esfuerzos por fortalecer el marco normativo interno, incluyendo la elaboración de propuestas para una Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, en línea con la Constitución y los estándares internacionales sobre independencia judicial y autogobierno institucional.

Finalmente, la Corte Suprema reafirmó su compromiso con la Constitución, el Estado de Derecho y la independencia judicial, expresando su confianza en que las decisiones institucionales que se adopten dentro del marco constitucional contribuirán al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y al respeto del equilibrio entre los poderes del Estado.LB