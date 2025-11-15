CSJ admite querella de Cossette López contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa – Un juez natural admitió este viernes la solicitud de querella de la consejera Cossette López en contra de su compañero del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

Así lo informó el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, que detalló que la consejera López denuncia a Ochoa por el delito de acción privada.

Anunció que se nombró un juez de conciliación y que programó la primera audiencia para el viernes 21 de noviembre.

La querella se originó porque el consejero Marlon Ochoa emitió declaraciones públicas que López considera que son insultos, ataques e imputaciones.

En la primera audiencia de conciliación se somete si ambas partes llegan a un acuerdo frente a un juez. AG