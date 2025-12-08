CSJ admite amparo a favor de CNA que reactiva denuncia contra procurador y subprocurador

Tegucigalpa – La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió este lunes un recurso de amparo a favor del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y reactiva la denuncia contra el procurador y el subprocurador de la República, Manuel Díaz Galeas y Tomás Emilio Andrade, respectivamente.

El recurso promovido por Luis Urbina, en su condición de director investigativo del CNA es contra una resolución de la Fiscalía especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), que desistió admitir una denuncia contra los funcionarios y ordenó que la misma fuera archivada.

La determinación de la Sala de lo Constitucional daría la posibilidad de que si el recurso es declarado con lugar, se ordenaría a dicha fiscalía a dar trámite a la denuncia del CNA, que establece que tanto Díaz Galeas como Andrade no reúnen los requisitos exigidos por la Constitución de la República para ostentar los cargos que ocupan en la actualidad. VC