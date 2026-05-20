Cruzada y Museo Itinerante del Bicentenario de América celebrará su decimotercera edición en Lima

Tegucigalpa- La decimotercera edición de la Cruzada y Museo Itinerante del Continente Americano “El Bicentenario de América” se realizará del 12 al 28 de junio en el Centro Cultural Sérvulo Gutiérrez de la Municipalidad de Jesús María, en Lima, Perú, reuniendo a más de 600 artistas de todo el continente americano en una celebración dedicada a las fiestas patrias y los bicentenarios de independencia de cada nación.

El proyecto nació en Perú durante la pandemia y fue creado y organizado por el artista hondureño Jaime Vallardo Chávez, conocido internacionalmente como “el artista de las monedas mundiales”. Desde entonces, la iniciativa ha recorrido distintos espacios culturales del continente promoviendo el arte y la identidad americana.

En esta edición, el colectivo artístico llega luego de haber celebrado los 200 años de independencia de Bolivia y Uruguay en actividades desarrolladas junto a sus respectivas embajadas en Lima. Ahora, la exposición se trasladará al distrito de Jesús María, donde se exhibirán cientos de obras representativas de las distintas culturas y expresiones artísticas del continente.

Durante el evento también se rendirá homenaje al fallecido artista peruano Oscar Alain Cotera, quien recibirá el título póstumo de “Artista Patrimonio de América”.

Asimismo, los artistas peruanos José Ricaldi y Juan Antonio Trujillo Ramírez serán reconocidos como “Embajadores del Arte de América”, una distinción otorgada por el Bicentenario de América a creadores que han plasmado en sus obras las gestas independentistas del continente.

Vallardo Chávez expresó a Proceso Digital que para él representa “un gran honor” presentar más de 600 piezas artísticas en el centro cultural de la Municipalidad de Jesús María, con el propósito de mostrar a Lima la riqueza cultural y patrimonial del museo itinerante.

Además, destacó que el proyecto busca mantener viva la memoria histórica de las fiestas patrias y bicentenarios de cada región de América.

El artista hondureño también señaló que este museo itinerante nació en Perú y que su objetivo es convertirse en un patrimonio cultural del continente americano, al reunir arte, historia y patriotismo en una sola iniciativa.

Previo a esta exposición, Vallardo Chávez participó en una gira por Europa y recibió el Premio Internacional de Arte Contemporáneo Proyecto del Autor del Museo Nacional MAXXI de las Artes del Siglo XXI, en Roma, Italia.

Tras concluir la muestra en Perú, continuará con una intensa agenda internacional que incluye presentaciones en la feria Art Motiv en el Museo Amano de Lima el 8 de julio, la Bienal de Biarco en Armenia, Colombia, del 14 al 21 de octubre, y el reconocido Salón de Otoño en París, Francia, el 27 de octubre.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la fuerte participación de Honduras, considerado el grupo artístico más numeroso dentro de la cruzada cultural, con alrededor de 150 artistas reconocidos.

Entre ellos figuran Roque Zelaya, Jesús Zelaya, Julio Visquerra, Rolando López Trochez, Jonny Macdonald, Gustavo Rivas, Elías Díaz, Darío Rivera y Miguel Sorto, entre otros.

“El Bicentenario de América es un orgullo hondureño porque su creador y organizador es de Honduras”, manifestó Vallardo Chávez, quien además invitó al público a participar y disfrutar de esta gran fiesta cultural que reunirá a cientos de artistas del continente en la capital peruana. IR