Cruz Roja muestra su indignación por los intensos bombardeos israelíes en Líbano

Ginebra – El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) mostró este miércoles su indignación por la devastadora muerte y destrucción en zonas densamente pobladas de todo Líbano, y subrayó que cualquier acuerdo de paz integral para la región debe tener en cuenta la seguridad de los civiles libaneses.

«La población de Líbano esperaba impaciente un acuerdo de alto el fuego, pero una oleada de ataques mortales ha sumido al país en el pánico y el caos», señaló en un comunicado la jefa de la delegación de CICR en Líbano, Agnés Dhur.

El comité destacó que los ataques con armas explosivas pesadas y de amplio alcance, muchos de ellos en barrios concurridos, se llevaron a cabo sin mensajes previos de advertencia.

La Cruz Roja Libanesa, socia nacional de CICR, participa en la atención a las víctimas, y desplegó un centenar de ambulancias en todo el país para atender a los heridos. JS