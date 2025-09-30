spot_imgspot_img
Nacionales

Cruz Roja llama a donar sangre para atender eventos del feriado Morazánico

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La subgerente de Gestión de Riesgos de la Cruz Roja Hondureña,  Yancy López extendió una invitación a los hondureños para que se sumen a la donación de sangre, pues en esta semana de asueto por el Feriado Morazánico, además de las movilizaciones al interior del país, se podrían generar eventos tras el desplazamiento y remanentes de una onda tropical.

López dijo que en esta semana de asueto hay un  despliegue de equipos, distribuidos entre 270 puestos de socorro que estarán distribuidos en los ejes carreteros donde hay corredores turísticos.

“Recordemos que se dan situaciones por el tema de las movilizaciones y también por tema de lluvia tenemos accidentes de tránsito y otras situaciones”, dijo al pedir a la población mantener medidas de seguridad vial.

La portavoz de la Cruz Roja Hondureña dijo que hoy que hay menos tráfico en las calles y carreteras del país es una buena oportunidad para donar sangre.

Y aunque hasta este momento, el organismo de socorro no reporta incidentes, López dijo que continúan con las labores a nivel nacional. VC 

