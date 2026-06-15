Cruz Roja impulsa jornada de donación de sangre para salvar vidas en el Día Mundial del Donante

Tegucigalpa – En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, la doctora Glenda Arriaga destacó la importancia de promover la cultura de la donación voluntaria, altruista y permanente para garantizar el abastecimiento de sangre en los centros asistenciales del país.

La especialista recordó que esta celebración se realiza desde el año 2004 y que en esta ocasión se desarrolla bajo el lema “Una gota de humanidad, dona sangre, salva vidas”, con el objetivo de rendir homenaje a quienes contribuyen de manera voluntaria a salvar la vida de otras personas.

Como parte de las actividades conmemorativas, este día se llevará a cabo una caminata en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde también se desarrollará una jornada de captación de sangre. De manera simultánea, se realizarán actividades similares en San Pedro Sula, además de charlas y espacios de concienciación dirigidos por especialistas para resaltar la necesidad permanente de contar con donantes voluntarios.

La doctora Arriaga explicó que la mayoría de las personas están aptas para donar sangre a partir de los 18 años de edad, mientras que los jóvenes de 17 años pueden hacerlo con la autorización de sus padres. Asimismo, detalló que el proceso de extracción es seguro y rápido, con una duración aproximada de entre seis y ocho minutos, luego de completar un registro y una evaluación previa.

Finalmente, hizo un llamado a la población solidaria para sumarse a esta noble causa y recordó que las personas interesadas en donar sangre pueden acudir durante todo el año a las instalaciones de la Cruz Roja, donde su aporte puede significar una nueva oportunidad de vida para quienes más lo necesitan. LB