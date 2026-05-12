Cruz Roja Hondureña coloca primera piedra del nuevo Centro Nacional de Sangre en Tegucigalpa

Tegucigalpa- La Cruz Roja Hondureña dio un paso histórico en el fortalecimiento del sistema sanitario nacional con la colocación de la primera piedra del nuevo Centro Nacional de Sangre (CENASA), una obra que busca ampliar y modernizar la atención a miles de pacientes que requieren transfusiones sanguíneas en el país.

El proyecto será desarrollado a través del Programa Nacional de Sangre de la institución y representa una apuesta por mejorar la captación, procesamiento, almacenamiento y distribución de sangre y hemocomponentes en Honduras.

Las autoridades de la Cruz Roja Hondureña señalaron que esta iniciativa responde al crecimiento constante de la demanda hospitalaria y a las limitaciones de infraestructura que actualmente enfrenta el CENASA, ubicado en Comayagüela desde 1978.

Con más de cuatro décadas de funcionamiento, el Centro Nacional de Sangre se ha consolidado como uno de los principales pilares del sistema de salud hondureño, abasteciendo hemocomponentes a hospitales públicos, privados y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Actualmente, el CENASA suministra el 100 % de los hemoderivados requeridos por el IHSS, el 90 % de los hospitales privados y el 75 % de los hospitales públicos a nivel nacional, apoyando la atención de pacientes en estado crítico.

El nuevo Hemocentro Nacional contará con instalaciones modernas y tecnología especializada, alineadas con estándares nacionales e internacionales de calidad y bioseguridad, permitiendo fortalecer la respuesta hospitalaria en todo el territorio hondureño.

Entre los principales beneficios del proyecto destacan el incremento en la captación de donantes voluntarios, mayor capacidad de producción y almacenamiento seguro de hemocomponentes, espacios dignos para usuarios y donantes, así como el desarrollo de nuevos servicios relacionados con terapia celular avanzada.

La construcción del centro beneficiará a más de 165 mil pacientes cada año y fortalecerá significativamente la capacidad de respuesta médica del país ante emergencias y tratamientos especializados.

Las nuevas instalaciones estarán ubicadas sobre el Anillo Periférico de Tegucigalpa, 200 metros antes de la entrada a la residencial Las Uvas, en el carril de norte a sur.

La Cruz Roja Hondureña también reconoció el respaldo técnico y financiero brindado por la Cruz Roja Suiza, así como el apoyo de aliados estratégicos, personal técnico, voluntarios y donantes de sangre que han sostenido durante décadas este servicio esencial para la población hondureña. IR