Crónica: se cumplen 16 meses del asesinato del ambientalista Juan López

Tegucigalpa – Hoy se cumplen 16 meses desde que el ambientalista y defensor de derechos humanos Juan Antonio López fue asesinado a tiros en Tocoa, Colón, en el Caribe hondureño.

– En un país donde la defensa del territorio cuesta vidas, el caso de Juan López es un recordatorio urgente: la justicia no puede esperar más.

López, un líder comunitario que denunciaba la corrupción y la explotación minera en la región del Bajo Aguán, se convirtió en un símbolo de la resistencia ambiental.

Sin embargo, a pesar de las capturas de tres presuntos autores materiales, la justicia hondureña avanza a paso lento, dejando en evidencia la persistente impunidad, especialmente en cuanto a los autores intelectuales del crimen.

Organizaciones civiles, la Iglesia católica y observadores internacionales continúan exigiendo respuestas claras al Gobierno de Xiomara Castro, en un caso que coloca en deuda la promesa de protección a los defensores del medio ambiente.

Juan López no era sólo un activista; era un celebrador de la palabra en la Iglesia católica, regidor municipal por el partido Libertad y Refundación (Libre) en Tocoa y portavoz del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).

Su lucha se centraba en la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, oponiéndose a proyectos mineros que amenazaban los recursos hídricos y los bienes comunes de la comunidad. López había recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, pero el Estado hondureño falló en proporcionarle protección efectiva, lo que lo dejó vulnerable a las amenazas que había denunciado públicamente.

Su asesinato, calificado como político por figuras como el sacerdote jesuita Ismael Moreno (conocido como Padre Melo), envió un mensaje de terror a los defensores ambientales en un país donde la violencia contra los defensores de derechos humanos es recurrente.

Cronología de un crimen sin resolución

Para entender el estancamiento del caso, es esencial repasar la secuencia de eventos desde el fatídico día del asesinato hasta la actualidad:

14 de septiembre de 2024: Juan López es ultimado de varios disparos al salir de la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. El crimen ocurre en un contexto de amenazas previas relacionadas con su oposición a la minería y la corrupción. Investigaciones iniciales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) revelan que el asesinato involucró vigilancia previa y el uso de una motocicleta Yamaha XTZ-125E azul para la ejecución.

Septiembre de 2024 (posterior al asesinato): Durante el funeral, el Padre Melo denunció el homicidio como un «asesinato político» y cuestionó: “¿Será que nos vamos a dejar derrotar por la decisión de los criminales de que nos quedemos con miedo y silencio?”. Pancartas en la ceremonia acusan al Estado: “El Estado te mató, porque no te protegió”.

Octubre de 2024: La Policía Nacional capturó a Óscar Alexis Guardado Alvarenga (presunto autor material que disparó el arma) en Tocoa y a Lenin Adonis Cruz Munguía (cómplice que proporcionó la motocicleta) en Sabá. Se confiscó el vehículo usado en el crimen. El secretario de Seguridad, (en ese entonces), Gustavo Sánchez, anunció allanamientos adicionales para capturar a dos cómplices más. El análisis de más de 100 videos y evidencia técnico-científica respaldó las detenciones. Poco después, la Conferencia Episcopal de Honduras condenó el asesinato y exigió justicia diligente.

El Papa Francisco se unió a las condenas, expresando dolor y repudiando la violencia.

Enero de 2025: El Padre Melo urgió al fiscal general: “Le ruego no deje que se archive en la impunidad el crimen de Juan López”. A cuatro meses del asesinato, analistas destacan que López representaba la síntesis de una lucha ambiental mayor.

Febrero de 2025: Se completó un peritaje de 11 teléfonos celulares en Costa Rica, con un imputado aceptando su participación. El Ministerio Público (MP) busca en la actualidad identificar autores intelectuales a través de esta evidencia. El Padre Melo calificó el avance como “muy pobre”, pese al apoyo técnico del FBI.

Abril de 2025: El Padre Melo cuestionó públicamente el estado de la investigación sobre autores materiales e intelectuales.

Junio de 2025: A nueve meses del crimen, el Padre Melo denunció la inacción del MP y del Gobierno, exigiendo respuestas sobre los autores intelectuales.

Agosto de 2025: En vísperas de la audiencia preliminar del 14 de agosto, el obispo Jenry Ruiz y el Padre Melo se reúnen con el fiscal general, saliendo insatisfechos y demandando acciones concretas. Organizaciones ambientales realizaron plantones exigiendo justicia a 11 meses del asesinato. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió esclarecer los hechos.

Septiembre de 2025: Al cumplirse un año, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instó a agilizar la investigación. La Iglesia católica realizó una peregrinación y misa pidiendo justicia.

Diciembre de 2025: La audiencia de medios de prueba se reprogramó para el 8 de enero de 2026. A 15 meses, el Padre Melo acusó parálisis en la Fiscalía.

Enero de 2026: El MP admite todos los medios probatorios (28 en total, incluyendo testimoniales, documentales y científicos). El juicio oral y público contra los tres acusados (Guardado Alvarenga, Juárez Torres y Cruz Munguía) se programó del 15 al 26 de junio de 2026.

El estancamiento judicial

Actualmente, los tres detenidos -Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía- enfrentan cargos por asesinato y asociación para delinquir, pero el proceso se ha visto plagado de reprogramaciones, con la última audiencia de pruebas pospuesta para este mes.

El MP ha avanzado en la identificación de autores materiales, pero los intelectuales siguen en la sombra, lo que ha generado acusaciones de contubernio y parálisis.

Organizaciones como la ONU y la OACNUDH han instado a Honduras a agilizar las investigaciones, recordando que López defendía un medio ambiente sostenible.

El legado de López, marcado por denuncias contra la minería y la corrupción, persiste en la memoria colectiva, pero la impunidad amenaza con perpetuar el ciclo de violencia contra ambientalistas. (RO)