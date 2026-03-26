Criticamos a Libre por concentración de poder, pero hoy pasa lo mismo: Maribel Espinoza

Tegucigalpa – La abogada Maribel Espinoza dijo esta noche que criticó fuertemente al Partido Libertad y Refundación (Libre) por concentración de poder, sin embargo hoy vuelve a pasar lo mismo con lo ocurrido en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el Partido Nacional.

– Lamento mucho decirle al Partido Nacional: no han aprendido nada. No se puede utilizar el juicio político como una herramienta de remoción arbitraria, externó.

Señaló que lo correcto hubiera sido poner a Jenny Almendares, mejor evaluada en el proceso para elección del Fiscal General, y no colocar al nacionalista Pablo Emilio Reyes Theodore.

Señaló que siempre abogó para la aplicación de juicio político a personajes que pusieron en peligro la democracia hondureña.

Aseveró que lo ocurrido “no es más que una componenda política”.

“El juicio político se está utilizando para ulteriores… estoy sumamente preocupada, lo que hay es un acuerdo político para poner a un liberal en la Corte Suprema de Justicia y un nacionalista en el Ministerio Público”, expuso y dijo sentirse indignada.

Espinoza apuntó que ve con mucha preocupación lo que ocurre con los cambios en el Ministerio Público y la Suprema Corte.

Se preguntó: “¿Qué pasó ahí?”, en referencia a la renuncia de Rebeca Ráquel Obando como presidenta de la CSJ y no como magistrada.

“No se deben hacerse más esas negociaciones oscuras; la transparencia es lo que debe primar. El país necesita un verdadero cambio de actitud de su clase política. No se puede actuar como se hizo antes, debe actuarse con civismo y con visión de reconstruir lo destruido” expresó.

“Sospecho que el Partido Liberal se está partiendo porque una facción está en componendas con el Partido Nacional. Qué razón tuvo Rebeca Ráquel Obando para renunciar como presidenta y quedarse como magistrada”, reflexionó.

Reflexionó que “el Partido Liberal es la clave en todo esto; sus votos son fundamentales, y por ello, sus diputados no deben estar de acuerdo con la concentración de poder del partido que hoy está en el poder. Lamento que algunos liberales, con sus actos, contribuyan a destruir su partido por benéficos o asuntos personales o de su grupo”.

Puntualizó que “recuerden el error que significó apoyar a Libre con su fiscal ‘en nombre de la gobernanza…‘; el Fiscal actuó con subordinación al poder y con su falta acción ante funcionarios públicos que violaron la ley, puso en peligro la independencia de los poderes del Estado y desarrollo normal del proceso electoral”. JS