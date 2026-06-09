Cristina sigue provocando lluvias, vientos y oleaje alterado, se mantiene vigilancia en nueve departamentos

Tegucigalpa- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene Alerta Verde en nueve departamentos del país debido a las lluvias y condiciones inestables asociadas a la tormenta tropical Cristina, informó este martes el pronosticador de la institución, Jeffrey Flores.

De acuerdo con el especialista, el sistema ciclónico se ubica próximo a las costas del océano Pacífico entre Nicaragua y El Salvador, y su trayectoria proyectada indica un acercamiento hacia la zona sur de Honduras, con posible influencia en el Golfo de Fonseca.

Flores advirtió que, según los reportes del Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno continuará generando viento racheado, oleaje alterado, así como lluvias y chubascos de intensidad moderada a fuerte en varias regiones del país.

La Alerta Verde fue declarada por un período de 72 horas a partir de la 1:00 de ayer lunes 8 de junio y abarca los departamentos de El Paraíso, Intibucá, Choluteca, Valle, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán y Comayagua.

Las autoridades de COPECO advirtieron que, tras episodios de lluvias intensas, los caudales de ríos, quebradas y riachuelos pueden incrementarse de forma peligrosa, por lo que se recomienda a la población mantenerse en vigilancia constante y atender las indicaciones de los comités de emergencia locales.

Asimismo, el organismo de protección civil instó a la ciudadanía a monitorear permanentemente las condiciones climáticas en sus comunidades y evitar cruzar ríos crecidos o zonas de alto riesgo.

A nivel regional, la tormenta tropical Cristina también ha generado impactos en Centroamérica. En Costa Rica, la Cruz Roja reportó cinco personas desaparecidas tras fuertes oleajes en la costa del Pacífico, mientras que países como Guatemala, El Salvador y Honduras se mantienen en estado de alerta preventiva ante la evolución del fenómeno meteorológico.LB