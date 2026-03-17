Cristina Fernández denuncia ante el juez «prácticas mafiosas» en el poder judicial

Buenos Aires – La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) denunció «prácticas mafiosas» en el poder judicial durante su declaración ante un tribunal que la acusa, dentro de la causa conocida como ‘los cuadernos de la corrupción’, de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios.

Fernández, que cumple prisión en su domicilio desde 17 de junio de 2025 por una condena relacionada por otro caso de corrupción, recibió el apoyo de un grupo de seguidores cuando salió de su apartamento para dirigirse al tribunal.

«En el caso de los cuadernos hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales», argumentó ante el tribunal, antes de añadir: «Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas”.

Durante su declaración, Fernández señaló que “construyeron las pruebas, hubo ‘forum shopping’ (elección estratégica del tribunal más favorable para presentar la demanda) y apretaron y amenazaron a los empresarios”.

Criticó el uso de la figura del «imputado colaborador» -figura legal a la que se acogieron varios de los empresarios implicados en la causa para disminuir sus penas- y denunció que se aplicó la ley del arrepentido de manera “delictiva y criminal” por parte del entonces juez de la causa Claudio Bonadio (fallecido) y el fiscal que realizó la investigación Carlos Stornelli.

La exmandataria, quien está imputada por 204 hechos de cohecho pasivo, comparó este juicio con el de su condena en la causa Vialidad, por la que cumple seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada para ejercer cargo público.

Denunció, además, persecución política. “Investiguen. Me parece que es un gran disparate esta causa. Me gustaría que me digan cómo fue, cómo me pagaron”, indicó, al tiempo que desestimó la validez de los famosos cuadernos del chófer de un exalto funcionario de su Gobierno, los que originaron la causa, al afirmar que están «adulterados».

Fernández se negó a responder preguntas ante el tribunal: “Voy a contestar preguntas cuando algún juez cite a Mauricio Macri (presidente entre 2015 y 2019) por los parques eólicos o a (Luis) ‘Toto’ Caputo (actual ministro de Economía) por la deuda con el FMI. Hasta ese día no voy a formar parte de este circo”, señaló. JS