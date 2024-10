Cristiano: «Tristeza inicial y alegría final, eso es lo que da el fútbol; es inexplicable»

Fráncfort (Alemania) – Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal, repasó este lunes su «tristeza inicial» después de fallar frente a Eslovenia un penalti en la prórroga que provocó sus lágrimas, transformadas en risas después y «en alegría al final» cuando alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa 2024 gracias a tres paradas de su portero Diogo Costa en la tanda definitiva.

«Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol, es inexplicable», expresó.

«Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba Oblak apareció», valoró en declaraciones a ‘Sport TV’.

«Es un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, pero lo más importante es la clasificación, el equipo lo merecía. Eslovenia se pasó casi todo el tiempo defendiendo. Felicidades a mis compañeros, especialmente a nuestro portero, que hizo tres buenas paradas», añadió.

«Así es el fútbol, es todo o nada. Durante el partido lo intentamos, yo lo intenté», dijo el exjugador del Real Madrid también a la segunda cadena de la Televisión Alemana (ZDF). EFE