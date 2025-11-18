Cristiano Ronaldo se reunirá con Trump en EEUU coincidiendo con visita del príncipe saudí

Miami (EEUU) – El portugués Cristiano Ronaldo, jugador del Al-Nassr saudí, se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en el marco de la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, a Washington este martes, según la cadena CNN.

Ronaldo, principal figura de la liga saudí de fútbol, se ha convertido en uno de los activos de mayor valor para ese campeonato, cuyos clubes han desembolsado en los últimos años varios millones para fichar a grandes figuras de las ligas europeas.

La visita prevista del portugués ocurriría el mismo día en el que Trump se reúne con Bin Salmán en el Despacho Oval, según informaron dos funcionarios de la Casa Blanca al citado medio.

El mandatario estadounidense recibió con los máximos honores al príncipe heredero, siete años después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, del que Washington le responsabilizó en su momento. La jornada tiene prevista varios eventos.

No obstante, Trump exculpó a Bin Salmán del asesinato, asegurando que el príncipe saudí «no sabía nada al respecto».

En una reciente entrevista, Ronaldo dijo que deseaba tener una charla agradable con Trump en el futuro para discutir «la paz global», aunque no mencionó una fecha exacta para el encuentro ni confirmó que fuera a ocurrir.

Se espera que las selecciones masculinas de Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, y Estados Unidos anuncien próximamente un amistoso entre ambos en suelo estadounidense el próximo marzo.

Este supondría el primer partido de Cristiano Ronaldo en Estados Unidos desde el verano de 2014, cuando saltó al campo con la camiseta del Real Madrid para un amistoso contra su exequipo, el Manchester United.

Desde entonces no volvió a viajar con el Real Madrid ni con el Juventus a Estados Unidos cuando estos equipos prepararon allí su pretemporada. EFE