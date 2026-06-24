Cristiano Ronaldo: «Dijeron que debía retirarme pero seguí y aquí estoy»

Hosuton (EE.UU.) – Cristiano Ronaldo, autor de dos goles en la victoria por 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán, admitió este martes que pasó una semana difícil, que se sintió como si le hubieran retirado, pero que ha vuelto.

«Fue una semana difícil y oscura, empezó como si me hubiera retirado del fútbol, pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo más que en nada. Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí», dijo tras ser nombrado Mejor Jugador del Partido.

Preguntado por su celebración, mirando a la cámara y diciendo «I’m back», resaltó: «Ha sido así durante 23 años. Era para que no lo olvidaran».

Se negó a responder una pregunta sobre Messi

El capitán de la selección se negó a contestar este martes una pregunta sobre Lionel Messi.

Cristiano, que acudió a la zona mixta tras ser elegido Mejor Jugador del Partido, animó al periodista a hacerle la pregunta en español, pero le cortó en el momento en que comprobó que era sobre Lionel Messi, que el lunes se convirtió en el mayor goleador de la historia de los Mundiales, con 18 goles.

«Ayer Lionel Messi marcó dos goles…», «Dale», le interrumpió Ronaldo volviéndose hacia otro lado de la zona mixta. Al ser requerido por qué no había respondido, el capitán luso contestó en portugués: «Depende qué preguntas, yo no respondo».

Cristiano, que era el único gran goleador que aún no había marcado en el Mundial, festejó sus goles con rabia. «He vuelto, he vuelto», dijo en inglés mirando a la cámara, convertido en el único jugador que ha marcado en seis Mundiales. EFE