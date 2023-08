Cristiano brilla, con dos goles, en la victoria del Al-Nassr 4-0 contra Al-Shabab

Madrid.- El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo ha aplastado al Al-Shabab cuatro goles a cero, en un partido en el que la estrella lusa ha sido el protagonista con dos goles y una asistencia.

El equipo de Luis Castro, en el que también militan jugadores como Sadio Mané, Aymeric Laporteo Marcelo Brozovic, ha arrollado a un Al-Shabab que en la primera parte ya perdía por tres goles.

El equipo en el que milita el centrocampista argentino ex del Sevilla Ever Banega, que fue expulsado por una entrada en la segunda parte, no pudo con un Ronaldo inspirado que marcó dos tantos de penalti y que asistió a Mané en el tercero. El cuarto gol lo metió el defensa Sultan Al-Ghannam en los últimos 10 minutos.

El equipo de Riad gana así su segundo partido de la Liga Árabe, en la que ocupa la cuarta posición.

Por otra parte, el Al-Hilal de Riyad Mahrez, Franck Kessié, Edouard Mendy, Allan Saint-Maximin o Roberto Firmino ha ganado 2-0 al Al-Tai de Ha´il, con goles del exjugador del FC Barcelona y del delantero argelino.

Con este resultado, el conjunto de Yeda se posiciona como segundo clasificado del campeonato. EFE

(ir)