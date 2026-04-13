Cristian ‘Cuti’ Romero se pierde lo que resta de Premier

Londres – El argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, defensa central del Tottenham Hotspur, se perderá las últimas seis jornadas de la Premier League 2025-26 por una lesión de rodilla, según informaron medios argentinos y pudo confirmar EFE.

Cuti se lesionó este domingo en la derrota de su equipo por 1-0 contra el Sunderland, cuando chocó contra su portero Antonin Kinsky después de que Brian Brobbey, delantero del Sunderland, le empujara.

El argentino se marchó del campo llorando y no pudo ayudar a que su equipo evitara una derrota en el comienzo de la etapa de Roberto de Zerbi en el banquillo, un resultado que le deja en posiciones de descenso a dos puntos de la salvación que marca el West Ham United.

El futbolista argentino estará varias semanas de baja y se perderá lo que resta de Premier League, aunque si la recuperación va según lo previsto, según las mismas fuentes, llegará a tiempo para la disputa de la Copa del Mundo.

Su baja es muy dura para el Tottenham, que afrontará las seis últimas jornadas del campeonato sin su capitán y sin Mohammed Kudus, que también se perderá el resto de la campaña por una lesión muscular.

Los problemas físicos han sido la tónica de este Tottenham durante toda la temporada y en la enfermería actualmente también están James Maddison, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Ben Davies y Guglielmo Vicario. EFE