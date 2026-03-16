Crisis energética global golpea la economía y desafía al gobierno

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) — El acelerado incremento en los precios de los combustibles, impulsado por el alza internacional del petróleo tras la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán en Medio Oriente, está generando un fuerte impacto en la economía hondureña. El encarecimiento del crudo amenaza con desestabilizar los precios de alimentos, transporte, energía y otros bienes esenciales, presionando los ingresos familiares y tensando la cadena productiva.

El conflicto en Medio Oriente entra ya en su tercera semana. El presidente estadounidense Donald Trump estimó inicialmente que la operación podría extenderse seis semanas, mientras que autoridades israelíes han señalado que la ofensiva durará “el tiempo que sea necesario” para neutralizar lo que consideran la amenaza iraní y propiciar un cambio de régimen en Teherán.

Para el presidente hondureño Nasry Asfura, con poco más de un mes en el cargo, esta crisis geopolítica representa un desafío inesperado que no figuraba en su agenda inmediata, centrada en atender la multicrisis nacional: desempleo, salud, educación, crimen organizado, la heredada corrupción, despilfarro y una creciente y desmedida burocracia estatal.

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Un escenario internacional adverso

El precio del petróleo pasó de un promedio de 65 dólares por barril a superar los 100 dólares. Analistas advierten que no se vislumbra una salida cercana al conflicto y que existe riesgo de una escalada mayor, especialmente por el control del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo y el 25 % del gas mundial.

Aunque Honduras no tiene capacidad de incidir en el conflicto, sí enfrenta sus consecuencias directas. Solo este lunes, los derivados del petróleo registraron aumentos de entre cuatro y 10 lempiras, afectando todos los productos.

El gobierno anunció que absorberá el 50 % del incremento en gasolina regular y diésel, trasladando el resto al consumidor. Sin embargo, diversos sectores anticipan que será inevitable un aumento en los precios de alimentos y servicios como el transporte.

Alimentos: el punto más sensible

Especialistas advierten que el rubro alimenticio requiere atención prioritaria. Más del 40% de los fertilizantes utilizados en la agricultura mundial provienen de Medio Oriente, lo que agrava el impacto en los costos de producción.

El Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan-UNAH) alertó que la alimentación de los hondureños ya muestra un deterioro significativo. Entre el 40 % y el 45 % de los hogares han reducido su ingesta diaria de tres a dos comidas debido al encarecimiento de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo.

El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, recomendó al gobierno fortalecer los subsidios a los combustibles para proteger el precio de los alimentos. Señaló que países como Nicaragua han optado por congelar los precios para preservar la paz social y sugirió aumentos paulatinos para evitar un golpe inflacionario severo a los sectores más vulnerables.

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El sector eléctrico también enfrenta un panorama complejo, cerca del 50 % de la generación nacional depende de combustibles fósiles.

Impacto en transporte y logística

El transporte, uno de los sectores más sensibles al precio del combustible, ya exige una revisión tarifaria. El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, recordó que las tarifas no se actualizan desde hace tres años, pese al incremento sostenido de los costos operativos. Pidió al gobierno actuar con prontitud para evitar un deterioro mayor del servicio.

El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, advirtió que el conflicto bélico podría generar presiones inflacionarias adicionales debido al encarecimiento del transporte marítimo, los seguros y los fletes internacionales, especialmente en rutas provenientes de Asia.

Energía eléctrica: otro frente crítico

El sector eléctrico también enfrenta un panorama complejo. Cerca del 50 % de la generación nacional depende de combustibles fósiles, por lo que el alza del petróleo impactará directamente en las tarifas. El gobierno deberá anunciar en los próximos días los ajustes correspondientes al trimestre abril-junio, en un contexto de precios internacionales disparados.

El ministro de Energía y gerente interino de la ENEE, Eduardo Oviedo, informó recientemente que el país enfrentará un déficit de 66 megavatios durante la temporada de verano, cuando la demanda supera la capacidad de generación.

Suministro asegurado, pero a mayor costo

Autoridades gubernamentales y representantes del sector empresarial han asegurado que el abastecimiento de combustibles no está en riesgo, ya que Honduras se provee desde la costa del Golfo de México en Estados Unidos. No obstante, reconocen que los precios continuarán elevados mientras persista la crisis internacional.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, llamó al gobierno y a la población a gestionar campañas de ahorro energético como una medida inmediata para enfrentar esta nueva crisis global. (PD)