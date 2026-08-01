Crisis en las Mipymes: unas 6,000 microempresas en riesgo de cierre a nivel nacional

Tegucigalpa-La crisis económica continúa golpeando con fuerza al sector de las micro y pequeñas empresas (Mipymes) en Honduras.

El representante del rubro, Efraín Rodríguez, sostuvo que al menos 6,000 microempresas estarían en riesgo de cerrar a nivel nacional, lo que evidencia un deterioro progresivo en uno de los sectores que más empleo genera en el país.

Rodríguez detalló que la problemática se replica en prácticamente todo el territorio, alcanzando a los 298 municipios de Honduras.

En promedio, explicó, unas 20 microempresas por municipio enfrentan serias dificultades para sostener sus operaciones, muchas de ellas ya en proceso de cierre y otras al borde de cesar actividades si las condiciones actuales no mejoran.

El impacto no solo se limita al cierre de negocios, sino también al empleo. Según el representante de las Mipymes, el posible colapso de estas unidades productivas podría traducirse en la pérdida de aproximadamente 20,000 puestos de trabajo solo en el mes de julio, afectando directamente a miles de familias que dependen de este sector.

Asimismo, dijo que el golpe a la economía nacional sería significativo.

Rodríguez estimó que el cierre de estas microempresas podría representar una pérdida cercana a los 6,000 millones de lempiras en movimiento económico en lo que va del año, una cifra que refleja la magnitud de la crisis que atraviesa el sector.

Entre los principales factores que están debilitando a las Mipymes, el dirigente señaló el alto costo de la energía eléctrica y las limitaciones en el acceso a financiamiento, condiciones que dificultan la operatividad y sostenibilidad de los pequeños negocios. “Estamos haciendo esfuerzos para sostenernos, pero las cargas son cada vez más difíciles de enfrentar”, expresó.

Advirtió que, de no implementarse medidas urgentes de apoyo, el panorama podría agravarse en los próximos meses, profundizando la pérdida de empleos y debilitando aún más la economía nacional. IR