Crisis en IHSS no da tregua, pacientes claman soluciones, ya no aguantan falta de atención

Tegucigalpa – La crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúa agudizándose. Esta mañana, las instalaciones del hospital regional en el barrio La Granja se convirtieron nuevamente en el escenario de la frustración para cientos de derechohabientes que, tras horas de espera, se encontraron con la recurrente noticia: «no hay sistema».

– A todos los problemas se suma la suspensión de cirugías electivas por el paro de los médicos.

La falla tecnológica ha paralizado por completo la emisión de citas médicas y la entrega de medicamentos, dejando en la indefensión a pacientes que viajan desde el interior del país o madrugan con la esperanza de ser atendidos.

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Testimonios del abandono

El malestar entre los usuarios es evidente, personas de la tercera edad, quienes han cotizado durante toda su vida laboral, son los más afectados por la inoperatividad administrativa.

«Llegué a las 5 de la mañana y no hay sistema. Todo el tiempo es lo mismo aquí; si no es una cosa, es otra», lamentó doña Reina López, tras salir con las manos vacías después de horas de espera y querer reclamar 8 medicamentos que ahora buscará como comprar en el sistema privado.

Auxiliadora Velásquez, dijo «da lástima la atención, deberían ser más responsables tanto las autoridades como los médicos; aquí las falencias son demasiadas y la responsabilidad es compartida».

Por su parte, Nancy González, lamentó que «llevo cinco meses esperando por una resonancia magnética y no me dan respuesta. El llamado es a la operatividad del Gobierno; ocupamos decisiones que favorezcan al paciente.

Para muchos, la falta de respuesta institucional se traduce en un golpe directo al bolsillo. Un paciente de la tercera edad, visiblemente molesto, calificó la situación como un «robo total», al verse obligado a comprar de forma privada los fármacos que el Seguro debería proveer.

A la recurrente caída de la plataforma tecnológica se suma un cóctel de problemas que mantienen al IHSS al borde del colapso; falta de insumos y especialistas, la escasez de medicamentos básicos y la mora en citas de especialidades siguen sin resolverse.

El cuerpo médico ha acatado el llamado del Colegio Médico de Honduras (CMH), a asambleas informativas reduciendo aún más la capacidad de atención en consulta externa.

Pacientes reportan esperas de casi medio año para exámenes críticos como resonancias magnéticas.

En espera de una solución legislativa

La junta directiva y los derechohabientes mantienen la mirada puesta en el Congreso Nacional, donde se espera la aprobación de un decreto de emergencia enviado por el Poder Ejecutivo. Según expertos, esta medida permitiría agilizar las compras directas de medicamentos y la contratación de personal, aunque sectores de la sociedad civil advierten que la solución debe ser estructural y no sólo paliativa.

Pero mientras la burocracia avanza lentamente tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, los pasillos de las clínicas del IHSS siguen llenos de pacientes que, entre la indignación y la resignación, regresan a sus hogares sin el alivio médico por el que pagan mes a mes. LB