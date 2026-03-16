Crisis en el IHSS: más de 7 mil pacientes esperan cirugías por falta de insumos, confirma su director

Tegucigalpa- El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Víctor Martínez, confirmó que la crisis en el sistema hospitalario de la institución se ha agudizado, dejando a más de 7 mil pacientes en lista de espera para cirugías debido a la falta de material médico-quirúrgico.

De acuerdo con el funcionario, alrededor de 2,500 pacientes esperan intervención quirúrgica en Tegucigalpa, mientras que cerca de 4 mil se encuentran en la misma situación en San Pedro Sula, muchos de ellos con varios meses aguardando por una operación.

Martínez explicó que la principal causa del retraso es la escasez de insumos médicos, lo que ha impedido programar procedimientos quirúrgicos que ya estaban previstos.

Equipos sin usar por contratos vencidos

El director del IHSS también señaló que parte del problema se agrava porque varios contratos de mantenimiento de equipos médicos están vencidos, lo que ha provocado que algunos aparatos no puedan utilizarse, pese a que fueron adquiridos en administraciones anteriores.

Ante este panorama, Martínez insistió en la necesidad de que el Congreso Nacional de Honduras apruebe un decreto de emergencia para el IHSS, que permita agilizar la compra de insumos, medicamentos y la contratación de servicios de mantenimiento.

Según explicó, la declaratoria de emergencia también busca mejorar los mecanismos de adquisición de medicamentos con mayor transparencia y atender otras necesidades prioritarias dentro de la institución.

Derechohabientes denuncian abandono

Mientras tanto, los derechohabientes continúan denunciando largas filas, falta de citas con especialistas, escasez de medicamentos y la suspensión de procedimientos médicos más complejos, como cirugías.

Muchos pacientes aseguran sentirse abandonados e impotentes, porque pese a que pagan su cuota religiosamente, cuando acuden a los centros asistenciales del IHSS con la esperanza de recibir atención se encuentran con la falta de insumos, citas médicas y tratamientos.

La situación ha encendido nuevamente las alarmas sobre la capacidad del sistema de salud del IHSS para responder a la creciente demanda de atención médica de miles de asegurados en el país.LB