Crisis en centros de cuidado alternativo de SENAF golpea a casi 4 mil menores

Tegucigalpa- Una situación crítica atraviesan las Instituciones Residenciales de Cuidado Alternativo (IRCAs), denuncia personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que actualmente enfrentan serias dificultades, incluso para garantizar la alimentación de los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad que permanecen bajo su protección.

La crisis, según detalló Daniela Urbina, interventora psicosocial de la institución, se ha agudizado debido a la falta de nombramiento de un titular en la entidad, lo que ha impedido la toma de decisiones administrativas clave, entre ellas la suscripción de convenios que permiten la transferencia de fondos.

“La situación es bastante compleja, ya que no se puede llevar a cabo la firma de convenios, estas instituciones dependen de fondos nacionales y no han podido suplir necesidades básicas como la alimentación. Están haciendo lo posible por aguantar mientras se concreta la suscripción”, explicó Urbina.

Más de 3,900 menores afectados

El impacto de esta problemática alcanza a más de 3,960 niños, niñas y adolescentes que residen en 136 centros de cuidado alternativo a nivel nacional. Muchos de ellos han sido víctimas de abandono, maltrato, violencia o se encuentran en procesos de protección judicial.

Trabajadores del sistema advierten que la falta de recursos no solo compromete la alimentación, sino también otros aspectos esenciales como atención psicológica, insumos básicos, servicios públicos y condiciones dignas de alojamiento.

Un llamado urgente

El personal de SENAF hizo un llamado urgente a las autoridades para que se nombre a la brevedad posible a un titular que permita destrabar los procesos administrativos y garantizar la continuidad de los fondos.

“Los niños no pueden esperar decisiones burocráticas”, señalaron, al tiempo que recordaron que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el interés superior del menor y proteger de forma prioritaria a la niñez en situación de vulnerabilidad.

Mientras tanto, en los hogares de cuidado alternativo, el esfuerzo del personal intenta sostener el día a día, en medio de la incertidumbre y con la esperanza de que la respuesta institucional llegue antes de que la crisis se profundice aún más.LB