Crisis del IHSS es peor que la SESAL “está al borde del colapso administrativo”: diputado Carlos Umaña

Tegucigalpa- El diputado liberal Carlos Umaña reiteró que el Instituto Hondureño de Seguridad Social enfrenta una crisis administrativa y financiera que podría paralizar la institución en los próximos meses, debido a la falta de licitaciones, vencimiento de contratos y restricciones legales que dificultan su funcionamiento.

Según el congresista, parte del problema se originó durante la administración anterior, que no acudió al Congreso Nacional de Honduras para reformar normativas clave, entre ellas la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Contratación del Estado, lo que habría limitado la capacidad del Seguro Social para realizar compras y procesos administrativos.

Umaña explicó que desde 2021 prácticamente no se ejecutaron licitaciones, situación que provocó atrasos en pagos a proveedores, y reclamos administrativos.

“El Seguro Social entró en un colapso administrativo y financiero. A los proveedores no les gusta participar porque no les pagan a tiempo, terminan en reclamos administrativos y pierden dinero en procesos legales”, señaló.

El legislador advirtió además que entre 15 y 18 contratos están próximos a vencer, lo que podría generar una paralización administrativa entre mayo y julio si no se toman medidas urgentes.

A la problemática contractual se suma la escasez de medicamentos e insumos médicos, lo que ha afectado directamente la realización de cirugías y otros procedimientos en los centros hospitalarios del IHSS.

Umaña señaló que, aunque el régimen de enfermedad y maternidad no es deficitario económicamente, tal como lo ha reconocido el director ejecutivo Víctor Martínez, la institución enfrenta obstáculos legales, financieros y técnicos que impiden resolver la crisis.

“Estamos amarrados con leyes que imposibilitan el manejo del Seguro Social. Esas leyes deben cambiarse en el Congreso Nacional”, afirmó.

Ante este escenario, el diputado dijo que es necesario la aprobación de un decreto de emergencia con medidas de transparencia, que permita realizar compras urgentes de medicamentos, reparar equipos médicos y evitar la paralización de servicios.

Como ejemplo, mencionó que algunos equipos de resonancia magnética han permanecido meses sin funcionar, a pesar de existir presupuesto, debido a las restricciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal que obligan a solicitar autorizaciones al Secretaría de Finanzas de Honduras para modificar partidas.

De igual forma, planteó que para fortalecer al Seguro Social a mediano plazo el Estado debería reconocer y pagar la mora histórica que mantiene con la institución, lo que sumado a unos 5,000 millones de lempiras de fondos intocables permitiría disponer de aproximadamente 13,000 a 14,000 millones de lempiras para ampliar la cobertura.

Con esos recursos, Umaña considera viable construir nuevas clínicas del IHSS con más de 200 camas en al menos siete u ocho ciudades del país, como parte de un plan de expansión del sistema.

Finalmente, el legislador cuestionó que la junta interventora saliente no haya iniciado procesos de licitación para los contratos que están por vencer, lo que —según afirmó— pudo haberse evitado.

“Da la impresión de que no quisieron reconocer la crisis, posiblemente porque estábamos en un año electoral. Pero la realidad es que el Seguro Social enfrenta una situación extremadamente compleja, es un desastre total”, concluyó.LB