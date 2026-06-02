Crisis de la ENEE es un tema de seguridad nacional, asegura ANDI

Tegucigalpa- El presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Jimmy Daccarett, afirmó que la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es consecuencia de la falta de decisiones políticas sostenidas y advirtió que la situación debe abordarse como un asunto de seguridad nacional.

“Ya no es posible que los políticos estén jugando con el destino de Honduras. Este es un tema de seguridad nacional en realidad”, expresó Daccarett.

Según el representante de la ANDI, la situación de la estatal eléctrica trasciende el ámbito financiero y tiene implicaciones directas en áreas fundamentales para la población.

Daccarett señaló que, a diferencia de otros casos de empresas estatales, la ENEE cumple un papel estratégico para el país y por ello requiere soluciones urgentes consensuadas.

“En el caso de la ENEE, es algo muy vital. Es la seguridad alimentaria de la gente, la seguridad de desarrollo, significa mucho más allá”, manifestó.

El empresario consideró que aún es posible revertir la situación actual si se adoptan medidas responsables orientadas a garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Daccarett también atribuyó parte de la crisis de la ENEE a la falta de continuidad en las políticas públicas relacionadas con el sector eléctrico.

“Vino el gobierno anterior, deshizo lo que se avanzó en el gobierno anterior a él y hoy se está volviendo a retomar”, expresó.

Por ello, aseveró que la falta de continuidad en las reformas y marcos regulatorios frenó el desarrollo del sector energético hondureño y, en consecuencia, el crecimiento del país. AD