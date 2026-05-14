Crisis de ENEE representa “probablemente el problema financiero más grande que enfrenta Honduras”, reitera gerente

Tegucigalpa – El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, reconoció que la estatal atraviesa una de las crisis más complejas del país, al señalar que representa “probablemente el problema financiero más grande que enfrenta el gobierno y Honduras”.

El funcionario afirmó que la situación de la ENEE afecta directamente el crecimiento económico nacional, debido a que el servicio energético sostiene la actividad productiva del país. “No podemos seguir teniendo un servicio que es el ancla que arrastra la economía y que no permite el crecimiento sostenible”, expresó.

Peña Panting sostuvo que el rescate de la empresa requiere mucho más que un saneamiento financiero, ya que considera indispensable modernizar, tecnificar y reorganizar la institución dentro del marco legal vigente. Asimismo, indicó que es necesario reperfilar la deuda histórica de la estatal y establecer un plan de pago confiable.

El titular de la ENEE explicó que existen múltiples factores estructurales y financieros que deben atenderse de manera integral, incluyendo el ordenamiento del marco jurídico para generar confianza entre inversionistas y actores que puedan contribuir a la recuperación del sistema energético nacional.

El funcionario también reconoció que la reducción de pérdidas continúa siendo el principal desafío financiero de la empresa. Admitió además que en algunas zonas del país la instalación de medidores puede tardar hasta 300 días, situación que deteriora la confianza de los usuarios y aumenta las pérdidas operativas.

“Vamos a hacer todo lo posible para modernizar la ENEE, mejorar el servicio y garantizar eficiencia energética para el país”, aseguró Peña Panting, quien reiteró que el rescate de la estatal pasa por reformas estructurales, para atraer inversión nacional e internacional. LB