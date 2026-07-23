Crisis de agua potable obliga al IHSS a suspender atenciones médicas en clínicas periféricas de la capital

Tegucigalpa – La aguda escasez de agua potable que golpea a la capital del Distrito Central, continúa generando graves secuelas y ahora alcanza el sector salud.

– Aunque las suspensiones de servicios son ocasionales y por horas se teme que de agravarse la crisis hídrica también se interrumpan los servicios médicos hospitalarios.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), doctor Ricardo Rodas, lamentó la situación de emergencia hídrica que atraviesa la ciudad y advirtió que el centro asistencial no ha quedado exento de este severo problema.

Debido a la falta del suministro público regular, las autoridades se han visto obligadas a suspender temporalmente la atención médica en áreas críticas de sus clínicas periféricas.

«La UMAPS nos trae ocasionalmente pipas con agua cuando se nos acaba el servicio, pero a veces fallan porque no se dan abasto y llegan tarde. En el IHSS no queda otra alternativa que suspender algunos servicios por la falta del elemento vital», explicó el Dr. Rodas.

Odontología, entre los servicios más afectados

El profesional de la medicina detalló que el impacto se siente de manera directa en áreas como odontología, donde los instrumentos y procedimientos requieren de un flujo de agua permanente para poder operar.

Debido a las interrupciones imprevistas del vital líquido durante distintas jornadas, el personal se ha visto forzado a paralizar las consultas de forma paulatina. No obstante, Rodas reconoció que se trata de un problema generalizado que afecta a toda la población capitalina.

Actualmente, las autoridades municipales a través de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) mantienen el nivel crítico de emergencia hídrica en Tegucigalpa y Comayagüela.

Los calendarios de distribución ya alcanzan entregas cada 8 días, sumado a una reducción drástica en la cantidad de horas del servicio.

Pero lo más preocupante es que las autoridades municipales advierten que, de no registrarse lluvias significativas en las próximas semanas, el panorama para el mes de agosto podría tornarse aún más dramático para la población capitalina. LB