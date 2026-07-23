Crisis de agua en la capital es la más severa en décadas: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró que la capital enfrenta una de las peores crisis de abastecimiento de agua de las últimas décadas, atribuida a la escasez de lluvias provocada por el fenómeno de El Niño y al bajo nivel de los embalses que abastecen a la ciudad.

El edil explicó que la situación solo es comparable con la registrada en 1996, aunque advirtió que ahora el escenario es más complejo debido al crecimiento de la población.

«En ese entonces había un millón de capitalinos menos», señaló, al tiempo que indicó que este ha sido el año con menos precipitaciones de la última década, afectando gravemente la producción de agua.

Zelaya destacó que una de las principales respuestas de la administración municipal ha sido reactivar la construcción de la represa San José, proyecto que permaneció paralizado durante 18 meses.

Informó que la obra fue retomada el pasado 7 de marzo y actualmente presenta un 46 % de avance, con la expectativa de que entre en funcionamiento en 2028 y contribuya a mejorar el abastecimiento de agua en la capital.

Mientras tanto, la Alcaldía ha reforzado el suministro mediante una flotilla de 52 camiones cisterna, que distribuyen agua de forma gratuita en barrios, colonias, escuelas, hospitales y mercados. Según Zelaya, hasta la fecha se han entregado 2.3 millones de galones de agua y se han realizado cerca de mil viajes para atender a las comunidades más afectadas.

El edil también anunció el inicio de un programa para rehabilitar pozos que dejaron de funcionar por falta de mantenimiento, además de ampliar las cuadrillas de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) para reparar fugas, incorporando un segundo turno de trabajo en horario vespertino.

Asimismo, indicó que se impulsa un proyecto de cosecha de agua dirigido a viviendas, escuelas, iglesias y comunidades ubicadas en las zonas altas, donde el servicio presenta mayores dificultades.

El alcalde capitalino hizo un llamado a la población a utilizar el agua de manera responsable, reparar fugas en los hogares y reducir el consumo diario para contribuir a enfrentar la emergencia hídrica que atraviesa la capital. IR