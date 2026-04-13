Criminales no pueden seguir doblegando al pueblo, vamos a poner orden, señala presidente del Congreso Nacional

Tegucigalpa – Los grupos criminales ya no pueden seguir doblegando al pueblo hondureño y “vamos a poner orden”, aseguró el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, adelantando que ofrecerán todas las herramientas para que las fuerzas del orden puedan trabajar.

Zambrano indicó que hay voluntad política para tomar las decisiones, señalando que saben en qué se falló en la administración anterior y cuáles fueron las puertas que les dejaron abiertas a la delincuencia y ahora toca cerrarlas.

El presidente del Legislativo informó que recibieron del Poder Ejecutivo un proyecto de reformas al Código Penal Procesal para reforzar la lucha contra la delincuencia, el cual fue turnado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que emitan una opinión y que luego en 15 días procederán a la aprobación de las reformas solicitadas.

Zambrano intervino este lunes (13.04.2026) en el programa Frente a Frente de Televicentro que conduce Renato Álvarez.

Reconoció que puede existir temor en algunos diputados cuando se aprueben las reformas penales para combatir la criminalidad, pero indicó que se debe hacer, señalando que hay un fuerte compromiso de su parte en la lucha contra la delincuencia.

El diputado-presidente lamentó que en la pasada administración se disparó la extorsión, ya que se desmantelaron medidas como el bloqueo de llamadas telefónicas desde los centros penales, los tribunales antiextorsión, además que se habían certificado el personal y todos ellos fueron trasladados a otras áreas.

Ley no establece que Libre tenga un representante ante órganos

En cuanto al juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y dos magistradas suplentes, indicó que los mismos no son persecución política, ni es revanchismo, sino cumplir la ley.

Zambrano indicó que no se debe permitir en el futuro que funcionarios electos por el Congreso Nacional puedan boicotear el proceso electoral y que respondan al dueño del partido y no a la ley.

En cuanto a la sustitución de los funcionarios que lleguen a ser despedidos, en caso que el Congreso Nacional alcance la mayoría de 86 votos, Zambrano aclaró que la ley no establece que determinado cargo debe ser ocupado por el partido Libertad y Refundación (Libre), Nacional o Liberal.

Explicó que la ley establece que se debe crear una comisión especial para recibir currículum de los postulantes y luego enviarlos al Congreso Nacional para que puedan elegir.

Zambrano señaló que en todo caso hablarán con todos los partidos políticos y miembros de la sociedad civil que acompañaron el proceso. (PD).