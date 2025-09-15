Frase del día “Crimen organizado…procedente de la sociedad, ahí se esconden, usted puede ser uno de ellos”.Por: Proceso Digital15 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor de Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Noticias recientes Ciencia y TecnologíaChatGPT tropieza como un alumno frente a un enigma matemático de 2,400 años PolíticaMagistrado Mario Flores Urrutia asume presidencia del TJE SaludPGR y enfermeras del Hospital Escuela suscriben acuerdo conciliatorio sobre reconocimiento de derechos laborales Liga NacionalMotagua vence al Platense y sube al cuarto lugar del Apertura hondureño PolíticaNasralla se reúne con congresistas de EEUU para dialogar sobre TPS y elecciones generales