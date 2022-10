Crimen de turista hondureña asesinada por su novio causa conmoción en Perú

Tegucigalpa/Lima – El hallazgo sin vida en las últimas horas de la turista hondureña Karla Xiomara Zelaya Godoy tras varios días como desaparecida ha causado conmoción en la localidad peruana Carabayllo, al norte de la capital Lima.

– La pareja se conoció en 2020 en Londres, donde compartieron su afición por los viajes.

– Posterior al crimen, el novio de la hondureña regresó al apartamento donde residían para sacar las cosas.

El cuerpo de la hondureña fue hallada en el patio de una vivienda de Carabayllo la noche del miércoles 12 de octubre, tras varias horas para que agentes lograra desenterrarla.

Karla Xiomara Zelaya Godoy junto a su novio Jorge Alfredo Minaya Garay realizaron un viaje a Perú para visitar la familia de este último y conocer el Machu Picchu, en la región de Cusco.

Cronología

El 21 de septiembre, la pareja llegó al sitio turístico y realizaron un recorrido donde se tomaron fotos y la hondureña las compartió a su familia a través de la plataforma WhatsApp. Posteriormente, la pareja tendría que regresar a la capital peruana.

Para el día siguiente, fue el último contacto registrado que tuvo la familia con Karla Zelaya Godoy donde ella manifestó que se dirigía a la casa de la madre de su novio.

La pareja tendría programado para regresar a Londres haciendo escala en España para el 23 de septiembre, sin embargo, dicha acción nunca se realizó luego que reportara la desaparición de la hondureña nacionalizada española.

La familia de la turista se enteró que el novio de Karla Zelaya regresó a Londres el 4 de octubre, según el certificado migratorio, pero sin la compañía de su pareja.

El 12 de octubre, tras más de 10 días de desaparición, los agentes peruanos encontraron el cadáver en el patio de la casa de la abuela de su novio.

Llamada reveladora

El descubrimiento del cuerpo se reveló luego que su novio Jorge Alfredo Minaya Garay se lo confesara mediante una llamada telefónica al hermano de la hondureña.

La llamada que se divulgó revela al hermano de la occisa exhortando a Jorge Minaya Garay que le revelara donde estaba el cuerpo de su hermana.

“Yo he llamado a la policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar ahí donde mi abuela, vive en un terreno, allí lo puse”, relató el novio a su cuñado.

El novio continuó diciendo “me siento terrible, estoy arrepentido de todo lo que ha pasado, no sé qué ha pasado, no tengo cara para ver a nadie”.

Con la llamada, autoridades peruanas se movilizaron hacia la vivienda de la abuela del novio donde estuvieron 10 horas excavando en el patio, desenterraron y recuperaron los restos de la turista. AG