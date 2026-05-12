Crimen de Juan López no es un caso más porque puso en duda la efectividad de la Policía: ministro de Seguridad

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que las tres personas detenidas este martes por el crimen del ambientalista Juan López son los encargados intelectuales del asesinato.

– Hace unos días la DPI recibió la orden de captura para el exedil Fúnez, reveló el alto funcionario.

Se detuvo al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez; y los ciudadanos Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramón Gallegos.

“Uno de ellos es el autor intelectual quien ordenó el hecho, otro es el coordinador operativo que consiguió los sicarios, y la tercera persona era el coordinador de los sicarios para realizar este crimen”, dijo a los periodistas.

Consultado por la identidad de las otras dos personas detenidas, mencionó que son empresarios de la zona vinculados a estructuras criminales.

(LEER): Capturado exalcalde Adán Fúnez, señalado como presunto autor intelectual del crimen del ambientalista Juan López

Comentó que la orden de captura fue gestionada por una unidad de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que trabajó en este caso en las últimas semanas orientada a dar captura a los autores intelectuales.

Velásquez indicó que este caso ponía en duda la efectividad de la Policía Nacional como la influencia de ciertos sectores políticos para evadir la justicia hondureña.

El ministro de Seguridad manifestó que la principal hipótesis del crimen del ambientalista fue por la actividad e incidencia de López en defensa del medioambiente.

Señaló que toda ejecución selectiva contratada por sicarios tiene una causa de origen común que es quitarlo del medio porque afecta los intereses de cierta persona o sectores.

El funcionario enfatizó que la captura de Fúnez no es un caso más, si no un caso de alto impacto que ha puesto en la pirueta pública la efectividad de los órganos de investigación. AG