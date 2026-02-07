Crimen contra abogado Altamirano refleja situación del Mecanismo de Protección: comisionada del Conadeh

Tegucigalpa – La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, lamentó que el Mecanismo de Protección no ha funcionado

“Hay un Mecanismo de Protección que no ha funcionado en los últimos años para defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y operadores de justicia”, dijo a periodistas.

Lamentó el asesinato del abogado René Altamirano cerca de su bufete en la ciudad de San Pedro Sula.

Izaguirre admitió que el Conadeh no cuenta con el presupuesto ni la logística para brindar protección a los sectores vulnerables y expuestos a riesgos de vida.

Indicó que el gremio del derecho necesita protección ante el riesgo de su labor.

Señaló que el Mecanismo de Protección que no se fortaleció ni se respetó las habilidades del personal con los cambios de gobierno. AG