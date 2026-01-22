“Creo que ayer nos estaban viendo y escuchando” Zambrano en relación a espionaje en Congreso

Tegucigalpa- En medio del escándalo por el hallazgo de presuntos equipos de espionaje en el Congreso Nacional, el diputado del Partido Nacional y presidente de la Junta Directiva Provisional, Tomás Zambrano, aseguró que existen indicios de que los legisladores habrían sido vigilados.

-Se anuncia revisión total con apoyo de inteligencia del Estado y cambio en seguridad.

“Yo creo que nos estuvieron escuchando y viendo, pero ayer personal de las mismas Fuerzas Armadas, a través de los cuerpos de inteligencia del Estado, estuvieron realizando una revisión. Se está haciendo una investigación”, manifestó Zambrano.

El parlamentario explicó que aún no ha podido dialogar con los gerentes y responsables de la administración anterior, con quienes debe desarrollarse el proceso de transición, pero confirmó que la inspección técnica está en marcha para determinar el alcance del supuesto espionaje.

Zambrano añadió que las acciones no se limitarán únicamente a la revisión de cámaras y micrófonos, sino que también se impulsará una jornada espiritual dentro del Legislativo. “Soy un hombre muy agradecido con Dios. Pastores y amigos de la Iglesia Católica nos han hablado para venir a orar por el Congreso y por estas instalaciones. Vamos a revisar todo ese equipo de espionaje, pero también vamos a iniciar con oraciones antes de comenzar las acciones”, expresó.

En ese contexto, informó que este viernes se desarrollará una sesión preparatoria para la elección de la Junta Directiva en propiedad, y manifestó su aspiración de que se incorporen representantes del Partido Liberal, el PINU y la Democracia Cristiana, con el fin de fortalecer la unidad política.

“Esperamos que se mande un mensaje claro al país de que en el Congreso estamos trabajando como hermanos, porque juntos podemos sacar adelante a Honduras”, afirmó.LB