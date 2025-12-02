Mel Zelaya desafía a Trump y le dice “a nosotros no nos intimida”

Tegucigalpa – El expresidente de Honduras, y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya calificó como un “golpe electoral” la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump cualquier intento de influir en la candidatura de Rixi Moncada y advirtió que “no los van a intimidar”.

Zelaya advirtió que con la injerencia de Donald Trump y su perdón al expresidente Juan Orlando Hernández, el bipartidismo desesperado impone un golpe electoral contra Rixi. Pero se equivocan de historia.

Xiomara mantiene más del 55 % de apoyo por su buen gobierno; Honduras la respeta y el mundo la reconoce. Y Libre presenta a una candidata intachable, honesta, sensible, capaz, con carácter firme y una campaña profundamente democrática, basada en una propuesta económica que libera al pueblo y rompe los privilegios de las élites, detalló en su mensaje en su cuenta de X.

Agregó que por eso recurren a la injerencia: porque no pueden ganar limpiamente.

“La maniobra es burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular y frenar a Rixi. Pero cometen el mismo error de siempre: subestimar al pueblo hondureño a Rixi y nuestra capacidad de lucha”, arguyó.

En ese sentido, envió un mensaje al presidente Donald Trump, “a nosotros no nos intimida, hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución”.

Asimismo, sobrevivimos a la narco dictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?, puede llamarnos comunistas, socialistas, insurgentes, lo que quiera, manifestó.

“Somos hondureños libres, y luchamos por la autodeterminación de los pueblos y por una patria digna, justa e independiente. Ni Washington ni la oligarquía pueden decidir por nosotros”, aseguró.

Apuntó que los que luchamos por la libertad estamos de pie, somos patriotas y nadie se rinde. IR

https://twitter.com/manuelzr/status/1995871716686315885