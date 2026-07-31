CREE urge a avanzar en licitaciones de energía de corto plazo para cubrir déficit en 2027

Tegucigalpa – El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, urgió hoy que se avance en licitaciones de corto plazo para cubrir el déficit del año 2027.

“La única manera es que esas inversiones se puedan hacer tanto del sector público como del sector privado, eso lo que hace es abrir el sector a esa inversión”, argumentó el funcionario.

Indicó que lo que se está proyectando es que lo que se necesita para cumplir con la demanda de los abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es de 500 a 700 megavatios, por eso es importante que se avance en ese proceso.

Añadió que la licitación de mil 500 megavatios de largo plazo de los que se ha venido hablando ya está en revisión, pero es importante que se avance en la compra competitiva de energía de corto plazo.

Acotó que la CREE por lo que tiene que velar es que los procesos de licitación de energía se hagan de manera competitiva y transparente y la ENEE es la responsable de hacer las contrataciones.

Consideró que es muy temprano para anunciar un movimiento en las tarifas de electricidad, pero es importante recordar que la energía en el mercado de oportunidades sigue siendo cara, el precio del petróleo no se ha terminado de estabilizar todavía y persiste la sequía y esos factores van a influir en la tarifa.

Añadió que el trabajo entre la Secretaría de Energía, la CREE y la ENEE, es bastante cercano al tiempo que pidió a los diputados al Congreso Nacional que la discusión de las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, se haga de manera seria para lo cual han llegado al país expertos internacionales para ofrecer más insumos. PD