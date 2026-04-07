CREE fija tarifa para que ENEE compre energía renovable a autoproductores

Tegucigalpa – La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), fijó hoy la tarifa para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compre energía eléctrica a autoproductores.

Hoy, posterior a la audiencia pública del 27 de marzo, el Directorio de Comisionados de la CREE, aprobó la tarifa para el pago de inyecciones de energía provenientes de autoproductores residenciales y comerciales con generación de energía renovable.

En ese orden, fijó en 2.72 lempiras por kilovatio hora para el sector individual y 2.22 lempiras por kilovatio hora para el sector comercial o empresarial.

Esta decisión representa un avance importante en la regulación del subsector eléctrico en Honduras, impulsando la incorporación de generación distribuida, contribuyendo a cubrir el déficit y ayudando a mitigar el impacto de los precios de combustible en la tarifa, señaló la CREE en un comunicado.

Lo anterior forma parte de un paquete de medidas que se impulsan para reducir el impacto por el continuo aumento a los precios de los combustibles. (RO)